В «Актобе» прокомментировали слухи о потенциальном приглашении Нани, Пьянича и Смолова

Дата публикации: 19-01-2026 23:17

 

В "Актобе" прокомментировали слухи о возможном приглашении бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Луиша Нани, экс-полузащитника "Барселоны" и ЦСКА Миралема Пьянича, а также российского нападающего Фёдора Смолова. Последние несколько дней СМИ активно обсуждали вероятность перехода этих известных футболистов в казахстанский клуб.

Представители "Актобе" отметили, что данная информация пока преждевременна и основана на домыслах. "Клуб действительно ведёт переговоры с рядом игроков, однако пока озвучивать имена потенциальных новичков нецелесообразно - до завершения официальных процедур объявлять о конкретных кандидатах рано. При этом мы можем подтвердить, что "Актобе" в зимнее трансферное окно намерен подписать как минимум одного известного футболиста - работа на рынке ведётся активно", - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос корреспондента "Чемпионата" Ильи Никульникова.

Напомним, ранее в прессе появлялись сообщения о том, что в случае заключения соглашения с Миралемом Пьяничем, его зарплата станет одной из самых высоких в истории казахстанской Премьер-лиги. Это придаёт дополнительный интерес болельщикам и экспертам, обсуждающим перспективы усиления состава "Актобе" известными и опытными футболистами.

