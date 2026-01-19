«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Аль-Хилялю» в размере €23 млн за полузащитника.

Дата публикации: 19-01-2026 23:18

Манчестер Юнайтед официально вышел с предложением к Аль-Хилялю по поводу трансфера полузащитника Рубена Невеша. Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х. Согласно имеющейся информации, английский клуб намерен приобрести португальца за 23 миллиона евро и уже направил соответствующее предложение в саудовский клуб - руководство Манчестера надеется, что Аль-Хиляль согласится на такие условия.

Если Аль-Хиляль примет предложение, Манчестер Юнайтед еще нужно будет договориться об условиях контракта лично с Рубеном Невешем. Сейчас футболист чувствует себя довольно уверенно в Саудовской Аравии, однако итоговое решение во многом будет зависеть от его финансовых ожиданий и условий нового трудового соглашения. Напомним, контракты Невеша с Аль-Хилялем действует до июня 2026 года, и для досрочного ухода могут потребоваться дополнительные усилия.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за свой клуб во всех соревнованиях, сумев отличиться восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Невеша составляет 25 миллионов евро, что немного превышает сумму предложения от Манчестер Юнайтед. Ситуация по переходу остается открытой и будет развиваться в ближайшее время.