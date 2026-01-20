«Ювентус» продолжает проявлять интерес к защитнику «Сельты» Мингесе

Дата публикации: 20-01-2026 19:44

Туринский "Ювентус" продолжает проявлять интерес к защитнику испанской "Сельты" и национальной сборной Испании Оскару Мингесе. По информации издания Tuttosport, клуб из Турина готовит новое, уже второе предложение по трансферу игрока в свою команду этим летом.

Действующий контракт испанца с "Сельтой" рассчитан до следующего лета, однако сам защитник настроен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Напомним, ранее "Ювентус" уже выходил на представителей Виго с предложением в размере 3 миллионов евро, но получил отказ - "Сельта" оценивает игрока не менее чем в 7 миллионов евро. Сумма, которую просит испанский клуб, кажется туринцам завышенной, и теперь они рассматривают вариант повышения своей ставки до 4 миллионов евро. В настоящее время переговоры продолжаются, и обе стороны ищут приемлемый компромисс.

В этом сезоне Оскар Мингеса уже провел 24 матча в футболке "Сельты", где отметился забитым голом и четырьмя результативными передачами, демонстрируя стабильную и полезную игру в обороне и атаке. Руководство "Ювентуса" верит, что этот переход может значительно усилить их защитную линию перед стартом нового сезона.