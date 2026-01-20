Де Дзерби, главный тренер «Марселя», прокомментировал слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 20-01-2026 19:45

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал появившиеся слухи, которые связывают его имя с возможным переходом на работу в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Этот вопрос активно обсуждается в футбольных кругах и привлекает пристальное внимание болельщиков обеих команд.

«Сейчас я полностью сосредоточен на работе с «Марселем». У меня нет времени, чтобы думать о других клубах и проектах. Мне действительно нравится жить в этом прекрасном городе, и я получаю удовольствие от своей работы. Конечно, нам предстоит обсудить некоторые вопросы в ближайшие месяцы или, возможно, в следующем году, чтобы определить своё будущее», - сказал наставник.

Также Роберто Де Дзерби подчеркнул, что никакие внешние критики, независимо от того, кто они и где находятся, не смогут поколебать его веру в правильность выбранного пути и преданность нынешнему коллективу. Итальянский тренер отменил слухи о своём уходе и выразил желание остаться в клубе на долгий срок, несмотря на возможные предложения от других топ-команд.

На текущий момент «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 35 очков и продолжая борьбу за высокие позиции в чемпионате.