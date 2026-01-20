«Рома» рассматривает подписание двух футболистов «Тоттенхэма»

Дата публикации: 20-01-2026 19:47

«Рома» проявляет интерес к двум футболистам лондонского «Тоттенхэма Хотспур» и сделала официальное предложение об аренде во время зимнего трансферного окна. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, римский клуб намерен арендовать румынского защитника Раду Дрэгушина и французского нападающего Матиса Теля.

Согласно информации источника, Раду Дрэгушин уже выразил согласие на переход в «Рому», однако «Тоттенхэм» заинтересован только в сделке с обязательным выкупом футболиста после срока аренды. Что касается Матиса Теля, француз также заинтересован в регулярной игровой практике и рассматривает вариант с арендой, чтобы получать больше времени на поле.

В текущем сезоне 23-летний Дрэгушин вышел на поле в составе «шпор» лишь раз, проведя в игре лишь 5 минут в рамках английской Премьер-лиги. Его одноклубник, 20-летний Матис Тель, принял участие в 15 матчах турнира, сумев отличиться тремя забитыми мячами; в среднем юный нападающий проводит на поле по 35 минут за игру. «Рома» надеется, что аренда этих игроков придаст команде дополнительную глубину состава и поможет в борьбе за высокие места во втором круге Серии А.