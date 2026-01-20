«Челси» проявляет интерес к защитнику одного из клубов АПЛ

Дата публикации: 20-01-2026 19:49

Лондонский клуб "Челси" серьезно рассматривает возможность усиления своей обороны, добавив в список трансферных приоритетов 28-летнего защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси. Об этом сообщают журналисты издания talkSPORT.

Согласно представленным данным, аргентинский футболист Маркос Сенеси уже отказался от нескольких предложений руководства "Борнмута" продлить действующий контракт, срок которого истекает ближайшим летом. Несмотря на это, английский клуб "Борнмут" придерживается жёсткой позиции и не намерен принимать предложения по игроку в текущий зимний трансферный период - руководство надеется сохранить основного защитника хотя бы до окончания сезона.

В нынешней кампании Маркос Сенеси демонстрирует стабильную игру — с начала сезона он провел 23 встречи во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Его универсализм и уверенная игра в обороне делают защитника ценным активом команды. По информацииTranfermarkt, в настоящее время рыночная стоимость аргентинца оценивается примерно в 22 миллиона евро.

Потенциальный переход Сенеси в "Челси" может стать важным событием на трансферном рынке АПЛ, учитывая, что синие ищут опытных игроков для укрепления защитных порядков. Ожидается, что интерес к футболисту может возрасти ближе к лету, если "Борнмут" всё же будет готов рассмотреть предложения от других клубов.