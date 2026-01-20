Эрнст Хаппель – человек, который навсегда изменил мировой футбол

Дата публикации: 20-01-2026 18:30

Тренер, который курил по две пачки сигарет в день, презирал светские беседы и на вопрос о тактике мог ответить коротким «Играйте в футбол», был архитектором современного футбольного мира. В 2025 году исполнилось 100 лет со дня рождения Хаппеля, и хотя его имя редко упоминается в одном ряду с Гвардиолой или Клоппом в массовых дискуссиях, без австрийца их футбол был бы просто невозможен.

Как игрок был звездой, но как тренер начал с низов

Хаппель-игрок получил прозвище «Ворчун», которое полностью отражало его характер. Другое прозвище, «Волшебник», указывало на его уровень игры. Он был звездой национального масштаба, защитником сборной Австрии, которая в 1954 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Почти всю карьеру Эрнст играл в венском Рапиде, за исключением пары сезонов, проведенных в парижском Расинге. А еще Хаппель однажды забил 3 гола в ворота Реала и не уставал подсказывать партнерам, как нужно играть.

Человек такого уровня мог рассчитывать на место тренера того же Рапида или любого другого ведущего клуба Австрии. Но немного поработав в структуре Рапида, Хаппель отправился за границу и в 1962 году принял голландский Ден Хааг. За 7 лет в этом клубе он 4 раза выводил команду в финал Кубка Нидерландов и один раз победил там Аякс. Неудивительно, что когда Эрнст поссорился с боссами Ден Хаага, он получил приглашение от Фейеноорда.

Хаппель установил историческое достижение

Он не строил из себя гуру. Когда в 1978 году Хаппель возглавил сборную Нидерландов, вместо долгих речей в раздевалке он сказал простое: «Господа, работаем». И довел в итоге команду до финала чемпионата мира, где Аргентина оказалась сильнее лишь в дополнительное время.

Многие связывают рождение «тотального футбола» исключительно с Ринусом Михелсом и Аяксом. Но пока Михелс ждал своих побед, Хаппель уже покорил Европу с Фейеноордом. В 1970 году его роттердамская команда обыграла в финале Кубка чемпионов Селтик и стала первым представителем Нидерландов, завоевавшим самый престижный клубный трофей континента.

Хаппель доказал, что его принципы способны работать везде. Во второй половине 1970-х он выходил в финалы Кубка УЕФА и Кубка чемпионов с бельгийским Брюгге, уступив в обоих случаях легендарному Ливерпулю Боба Пейсли. И все-таки в 1983-м Кубок чемпионов снова покорился австрийцу во главе Гамбурга: в решающем матче турнира немецкий клуб обыграл звездный Ювентус с Платини, Бонеком и Росси. Хаппель стал первым тренером в истории, выигравшим Кубок европейских чемпионов с двумя разными клубами.

Наследие

Австриец завоевывал чемпионский титул в четырех разных странах: Нидерландах, Бельгии, Германии и родной Австрии, куда вернулся поработать с клубом Сваровски-Тироль в конце 1980-х. Почему же о нем говорят меньше, чем об Арриго Сакки или Йохане Кройфе? Возможно, дело в закрытости Хаппеля, который старался не привлекать к себе лишнего внимания. В тени находились и клубы, с которыми Эрнст добивался успехов: внимание прессы к Фейеноорду или Брюгге за пределами Нидерландов и Бельгии не было таким высоким.

Хаппель использовал высокий прессинг, который душил соперника еще на его половине поля. Он одним из первых понял простую вещь: чтобы доминировать, нужно контролировать не только мяч, но и пространство. Отсюда и применение его командами офсайдной ловушки, которую сейчас активно использует Барселона Ханси Флика.

Влияние австрийца сегодня прослеживается в каждой команде, использующей контрпрессинг. И когда мы восхищаемся тактической гибкостью топ-клубов, стоит помнить: первым это придумал человек, который ненавидел лишние слова.

Эрнст Хаппель ушел из жизни в 1992 году, не дожив буквально две недели до своего 67-летия. Вскоре в его честь переименовали главную арену Австрии, которая вот уже более трех десятилетий носит название Ernst-Happel-Stadion. На поле этого стадиона играет национальная сборная, также тут проводят еврокубковые матчи местные гранды – Аустрия и Рапид. А 29 июня 2008 года Ernst-Happel-Stadion стал местом проведения решающего поединка Чемпионата Европы.

А пока мир ждет новых гениальных тренеров – заработайте на успехах лучших футбольных команд в наши дни!