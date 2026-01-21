«Кайрат» крупно уступил «Брюгге» на своем поле в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 00:52

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 футбольный клуб «Кайрат» принимал на своём поле бельгийский «Брюгге». Встреча прошла на «Центральном» стадионе в Алма-Ате под судейством Донатаса Румшаса. Встреча завершилась убедительной победой гостей с крупным счётом 4:1. Матч транслировался в прямом эфире сервисом Okko, а также был доступен для просмотра на странице сервиса на «Чемпионате».

Счёт в игре открыл на 32-й минуте нападающий «Брюгге» Александар Станкович - он сын известного тренера Деяна Станковича, который некоторое время возглавлял московский «Спартак». Уже на 38-й минуте полузащитник бельгийской команды Ханс Ванакен удвоил преимущество своей команды. В середине второго тайма, на 75-й минуте, Ромео Верман сделал счет разгромным - 3:0. Спустя 9 минут, на 84-й, защитник Брандон Мехеле оформил четвёртый гол в ворота хозяев. Кайрат сумел забить гол престижа - в компенсированное время отличился Адилет Садыбеков.

По итогам семи проведённых матчей казахстанский «Кайрат» имеет в своём активе всего одно очко и располагается на 36-й позиции турнирной таблицы. «Брюгге» с семью очками занимает 23-е место.

Напоминаем, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов будет сыгран 30 мая 2026 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Это будет одно из самых ожидаемых событий европейского футбола, где определится сильнейшая команда континента.