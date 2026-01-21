«Кайрат» упустил возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 00:52

Клуб "Кайрат" из Казахстана утратил математические шансы выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов, потерпев крупное поражение от бельгийского "Брюгге" со счетом 1-4 в рамках 7-го тура общего этапа турнира. После этого матча алматинская команда по-прежнему занимает последнюю - 36-ю - строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего одно набранное очко после семи сыгранных встреч.

По регламенту соревнования, выход в стадию топ-24 дает право побороться за попадание в плей-офф, однако теперь "Кайрат" лишился такого шанса досрочно и официально завершает борьбу за высокие позиции. Стоит отметить, что для алматинского клуба это был дебют в основной стадии Лиги чемпионов, и несмотря на неудачные результаты, участие в столь престижном турнире стало историческим событием для всего казахстанского футбола.

Впереди "Кайрат" ожидает последний матч на этом этапе - в 8-м туре команда встретится с лондонским "Арсеналом". Эта игра пройдет в среду, 28 января, на знаменитом стадионе "Эмирейтс" в столице Великобритании. Встреча обещает быть примечательной - у "Кайрата" еще есть возможность порадовать своих болельщиков достойной игрой против одного из грандов европейского футбола.