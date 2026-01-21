«Будё-Глимт» победил «Ман Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 00:54

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялся матч между норвежским клубом "Будё-Глимт" и именитым английским "Манчестер Сити". Игра прошла на стадионе "Аспмюра" в Будё и вызвала большой интерес у футбольных болельщиков. Главным арбитром этой встречи был Свен Яблонски, который следил за ходом событий на поле. Прямая трансляция поединка шла на сервисе Okko, а также была доступна на странице платформы на сайте "Чемпионат". Матч завершился неожиданной победой хозяев поля - 3:1 в пользу "Будё-Глимт". Такое развитие событий стало настоящей сенсацией для поклонников Лиги чемпионов.

Счёт в игре был открыт на 22-й минуте - нападающий Каспер Хёг сумел поразить ворота соперника. Уже спустя две минуты тот же игрок удвоил преимущество своей команды, оформив быстрый дубль. На 58-й минуте Йенс Петтер Хёуге, нападающий "Будё-Глимт", сделал счет разгромным - 3:0. Однако уже на 60-й минуте форвард гостей Райан Шерки сумел сократить отставание — 3:1, чем возродил интригу на некоторое время.

Не обошлось и без напряжённых моментов. На 61-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил жёлтую карточку за грубую игру. Вскоре, уже на 62-й минуте, испанец во второй раз нарушил правила, получил второе предупреждение и был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве на оставшееся время матча.

Отдельно стоит отметить российского вратаря Никиту Хайкина, который провёл в воротах "Будё-Глимт" весь матч. Его грамотная игра позволила норвежскому клубу сохранить преимущество и одержать важную победу над фаворитом.

После прошедших семи матчей общего этапа турнира "Будё-Глимт" имеет шесть очков и занимает 26-е место в турнирной таблице. В то же время английский "Манчестер Сити" с тринадцатью очками уверенно располагается на четвертой строчке рейтинга, не теряя шансов на успех в плей-офф.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и пройдёт на легендарном стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Обе команды мечтают дойти до решающей игры, а результат этого матча наверняка войдёт в историю турнира как одна из самых громких сенсаций группового этапа.