Флик подтвердил, что тер Штеген покинет «Барселону»

Дата публикации: 21-01-2026 00:54

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик официально подтвердил уход вратаря Марка-Андре тер Штегена в испанский клуб «Жирона». В последнее время в СМИ появлялась информация о том, что каталонцы решили отдать немецкого голкипера в аренду до конца нынешнего футбольного сезона, чтобы дать ему больше игровой практики.

"Да, вопрос решён. Сегодня утром Марк сообщил нам о своем переходе в «Жирону». Он один из самых лучших вратарей, с которыми мне доводилось работать. Считаю, что это правильное решение для всех сторон. Желаю ему только успехов в новой команде и надеюсь, что он проявит себя с лучшей стороны. Марк - не только выдающийся футболист, но и отличный человек и коллега. У него есть все шансы попасть на предстоящий чемпионат мира," - приводит слова Флика издание Sport.es.

В этом сезоне 33-летний тер Штеген сыграл за «Барселону» только в одном поединке Кубка Испании, что стало одной из причин его временного ухода. Контракт голкипера с «Барселоной» действует до июня 2028 года, а, по данным Transfermarkt, рыночную стоимость тер Штегена оценивают в 7 миллионов евро. Теперь болельщики будут следить за его выступлениями в составе новой команды и надеяться, что переход пойдет на пользу не только самому вратарю, но и обоим клубам.