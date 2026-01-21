«Астон Вилла» рассматривает возможность подписания экс-нападающего «Милана»

Дата публикации: 21-01-2026 01:18

Форвард турецкого клуба "Бешикташ" Тэмми Абрахам может вернуться в английскую Премьер-лигу и пополнить состав "Астон Виллы". Как сообщает Sky Sports, руководство бирмингемской команды проявляет серьёзный интерес к трансферу футболиста и начало переговоры по поводу возможного подписания игрока. Представители "львов" недавно посетили матч "Бешикташа" против "Кайсериспора" (1:0) в рамках 18-го тура Турецкой Суперлиги, где они встретились с агентом нападающего. Также состоялась встреча с руководством турецкого клуба, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Абрахама.

Однако сделать сделку непросто - права на Тэмми Абрахама принадлежат итальянской "Роме", а в "Бешикташе" английский форвард выступает на правах аренды. Поэтому для получения футболиста "Астон Вилле" предстоит согласовать условия сразу с двумя клубами.

В случае неудачи с трансфером Абрахама клуб рассматривает альтернативу - приглашение Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас". Однако этот вариант осложняется конкуренцией со стороны "Тоттенхэм Хотспур" и "Ньюкасл Юнайтед". При этом сам игрок стремится перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Тэмми Абрахам ранее уже играл за "Астон Виллу" в сезоне 2018-2019 годов на правах аренды из "Челси". Также в его карьере был период выступлений за "Милан", что делает его переход в английский клуб ещё более интересным для болельщиков.