Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал будущее Стерлинга и Дисаси в клубе

Дата публикации: 21-01-2026 01:18

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился своим мнением о полузащитнике Рахиме Стерлинге и защитнике Акселе Дисаси, а также высказался о перспективах этих игроков в составе лондонской команды.

По словам Росеньора, он уже принял некоторые решения относительно Акселя Дисаси и провел с ним содержательную беседу несколько дней назад. Тренер отметил, что при своем приходе в клуб он объявил футболистам о начале нового этапа, где у каждого будет возможность проявить себя и всё начинается с чистого листа. Росеньор подчеркнул, что побеседовал с Дисаси, поскольку заметил определенное отставание в физической форме у защитника. Представитель тренерского штаба заверил, что клуб сделает всё возможное, чтобы помочь футболисту набрать оптимальные кондиции и вернуть уверенность на поле.

Также Росеньор подчеркнул, что регулярно общается с Рахимом Стерлингом о его текущей ситуации и дальнейших перспективах в «Челси». Сейчас тренерский штаб ведет консультации с полузащитником, чтобы прояснить его будущее в клубе. Главный тренер сообщил, что надеется уже в ближайшее время получить больше ясности по этому вопросу, чтобы и игрок, и команда могли двигаться дальше, исходя из новых решений и целей. Об этом сообщает Sky Sports.