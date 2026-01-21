03:30 ()
Свернуть список

«Интер» интересуется трансфером Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы»

Дата публикации: 21-01-2026 01:19

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, как сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони в социальной сети X.

По данным источника, руководство итальянского клуба уже инициировало предварительные переговоры с агентами Мартинеса. Целью обсуждений является возможность подписания футболиста в летнее трансферное окно. Аргентинский вратарь попал в шорт-лист «Интера» и рассматривается как кандидат на замену Яну Зоммеру, в случае если опытный швейцарец покинет команду или потеряет место в стартовом составе. Такой вариант развития событий может стать актуальным летом, когда клуб решит укрепить позицию вратаря.

В текущем сезоне 33-летний Эмилиано Мартинес провел 21 матч во всех турнирах за «Астон Виллу», в которых пропустил 20 мячей и 6 раз оставил свои ворота «сухими». Его контракт с английским клубом действует до июня 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах «Виллы» в отношении аргентинца. Однако интерес со стороны «Интера» может повлиять на ситуацию, если миланцы решат сделать официальное предложение.

Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эмилиано Мартинеса составляет примерно 15 миллионов евро. Таким образом, возможный трансфер может стать значимым событием на европейском футбольном рынке этим летом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close