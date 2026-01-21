«Интер» интересуется трансфером Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы»

Дата публикации: 21-01-2026 01:19

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, как сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони в социальной сети X.

По данным источника, руководство итальянского клуба уже инициировало предварительные переговоры с агентами Мартинеса. Целью обсуждений является возможность подписания футболиста в летнее трансферное окно. Аргентинский вратарь попал в шорт-лист «Интера» и рассматривается как кандидат на замену Яну Зоммеру, в случае если опытный швейцарец покинет команду или потеряет место в стартовом составе. Такой вариант развития событий может стать актуальным летом, когда клуб решит укрепить позицию вратаря.

В текущем сезоне 33-летний Эмилиано Мартинес провел 21 матч во всех турнирах за «Астон Виллу», в которых пропустил 20 мячей и 6 раз оставил свои ворота «сухими». Его контракт с английским клубом действует до июня 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах «Виллы» в отношении аргентинца. Однако интерес со стороны «Интера» может повлиять на ситуацию, если миланцы решат сделать официальное предложение.

Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эмилиано Мартинеса составляет примерно 15 миллионов евро. Таким образом, возможный трансфер может стать значимым событием на европейском футбольном рынке этим летом.