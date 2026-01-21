Тер Штеген на правах аренды сменил «Барселону» на «Жирону»

Дата публикации: 21-01-2026 01:21

Клуб "Жирона" сообщил на своём официальном сайте о том, что вратарь Марк-Андре тер Штеген переходит в команду из "Барселоны" на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона, после которого немецкий голкипер, скорее всего, вернётся в каталонский клуб. Таким образом, "Жирона" получила в свои ряды опытного игрока, способного усилить конкуренцию в воротах в важный момент чемпионата.

В этом футбольном году 33-летний тер Штеген провёл лишь один поединок в розыгрыше Кубка Испании. Долгосрочный контракт футболиста с "Барселоной" будет действовать до лета 2028 года, что говорит о его важности для клуба на будущее. Согласно данным популярного футбольного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет 7 миллионов евро. Подобная сумма подчёркивает высокий статус и значимость игрока в европейском футболе.

Марк-Андре тер Штеген защищает ворота "Барселоны" уже с 2014 года. За этот длительный период он неоднократно становился ключевой фигурой команды, завоевав вместе с каталонцами многие трофеи. В его активе - победа в Лиге чемпионов и шесть чемпионских титулов Ла Лиги, что делает его одним из самых титулованных иностранных игроков в истории клуба.