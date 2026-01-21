«Олимпиакос» одержал уверенную победу над «Байером» в 7-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 01:25

Прошёл матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором греческий "Олимпиакос" на своем поле принял немецкий "Байер". Встреча состоялась на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Пирее (Греция). Главным судьей этого поединка выступил Маурицио Мариани из Рима (Италия). Болельщики стали свидетелями уверенной победы хозяев поля со счетом 2:0.

С самого начала матча "Олимпиакос" захватил инициативу. Уже на 2-й минуте встречи защитник Коштинья забил гол, открыв счет и выведя свою команду вперед. Под конец первого тайма, на 45+1-й минуте, иранский нападающий Мехди Тареми удвоил преимущество греческого коллектива, закрепив успех своего клуба еще до перерыва. Ни одна из команд не смогла изменить счет во втором тайме, и матч завершился уверенной победой "Олимпиакоса".

После семи туров "Олимпиакос" набрал восемь очков и продолжает борьбу за выход в следующий раунд турнира. У "Байера" после этого поражения осталось девять очков. В последнем туре греческий клуб отправится на выездной поединок с "Аяксом", а немецкая команда дома будет принимать "Вильярреал". Обе игры состоятся в среду, 28 января.