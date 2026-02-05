Игроки «Реала» выражают недовольство решениями Арбелоа в раздевалке

Дата публикации: 05-02-2026 12:39

Некоторые игроки мадридского «Реала» выражают своё недовольство новыми тренерскими решениями Альваро Арбелоа, сообщает издание Cadena Ser. С приходом Арбелоа в качестве главного тренера часть футболистов ожидала перемен и новых тактических идей, однако реальность оказалась иной, и это вызывает внутренние разногласия.

В последние дни определённые действия Арбелоа стали предметом обсуждения в раздевалке команды. Первый резонансный эпизод произошёл в выездной встрече с «Бенфикой». Команду удивило, что Дани Себальос не появился на поле ни на одну минуту, хотя многие ожидали, что он получит шанс проявить себя. Вместо Себальоса тренер сделал ставку на Хорхе Сестеро. Такой выбор вызвал вопросы и некоторое возмущение у части игроков, что не замедлило дойти до тренерского штаба.

Второй случай произошёл уже на родном стадионе - «Сантьяго Бернабеу» после поединка с «Райо Вальекано». В раздевалке состоялся долгий и напряжённый разговор между игроками и Арбелоа, который затянул выход тренера на пресс-конференцию. В ходе беседы между футболистами и наставником возникли разногласия по поводу технической и тактической составляющей игры. Причиной напряжённой атмосферы стало расхождение во взглядах на подходы к ведению матчей и отсутствие свежих идей, которых ждали в команде.

На фоне этих событий настроение внутри «Реала» становится неопределённым. Игроки разделились - одни откровенно выражают недовольство, другие лишь тихо надеются на перемену курса. Отсутствие новизны в работе Арбелоа сравнивают с прежним стилем наставника «Кастильи», что порождает дополнительные вопросы к руководству клуба и самому тренеру. Станет ли Арбелоа способен убедить команду в своём видении и сплотить коллектив, покажет лишь время.