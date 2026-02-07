Президент «Реала» намерен заполучить Педри из «Барселоны» до 2027 года

Дата публикации: 07-02-2026 02:01

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вновь проявляет интерес к громким трансферам и стремится реализовать сделку, аналогичную знаменитому переходу Луиша Фигу из "Барселоны" в "Реал" летом 2000 года. Теперь целью главы "Королевского клуба" стал один из ключевых полузащитников "Барселоны" - Педри. Перес нацелен подписать сине-гранатового таланта до 2027 года, чтобы усилить состав мадридского гранда и одновременно ослабить своего главного соперника на внутренней арене. Об этом сообщают журналист Сиро Лопес и испанский портал El Desmarque.

По данным источников, мотивация Переса заключается не только в желании усилить собственную команду, но и в стремлении переманить ведущего футболиста "Барселоны", что может стать принципиальным шагом в борьбе двух самых титулованных клубов Испании. Стратегия Переса отражает его амбиции и готовность к неожиданным ходам на трансферном рынке.

Однако, как отмечает Сиро Лопес, осуществить этот трансфер будет крайне сложно. В настоящее время Педри связан контрактом с каталонским клубом до 2030 года, и сумма отступных прописана на уровне 1 миллиарда евро. Сам футболист неоднократно заявлял о своей преданности "Барселоне", ведь он долгое время поддерживал этот клуб и чувствует себя его неотъемлемой частью. Руководству мадридцев предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить Педри сменить клубные цвета и перейти на "Сантьяго Бернабеу".

Педри защищает цвета "Барселоны" с 2019 года и за это время провёл в составе команды уже 227 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 29 голевых передач. Такой стабильный и высокоэффективный футбол делает игрока одним из самых ценных молодых полузащитников Европы. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Педри оценивается в 140 миллионов евро. В случае успешного перехода этот трансфер может стать одним из самых обсуждаемых и дорогих в истории футбола.