Французское издание Le Parisien опубликовало подробную информацию о заработных платах футболистов клуба "Пари Сен-Жермен". Журналисты издания составили рейтинг зарплат игроков, основываясь на данных, полученных из собственных источников.

Самым высокооплачиваемым футболистом команды является Усман Дембеле - его ежемесячный доход составляет около €1,56 млн до вычета налогов. Следом за ним идет капитан парижан Маркиньос, который получает примерно €1,13 млн каждый месяц. Третье место среди лидеров по зарплате занимает Ашраф Хакими с заработком около €1,1 млн. Эти футболисты считаются ключевыми игроками команды, и их высокий доход отражает их значимость для "ПСЖ".

Лукас Эрнандес получает около €1 млн в месяц, что также делает его одним из наиболее высокооплачиваемых защитников. Витинья и молодой талант Уоррен Заир-Эмери зарабатывают по €950 тысяч ежемесячно. Такая зарплата говорит о том, что руководство клуба серьезно рассчитывает на их вклад в успех команды.

Интересно, что украинский защитник Илья Забарный находится на 12-й позиции в этом рейтинге, по данным Le Parisien, он зарабатывает порядка €450 тысяч до налогов в месяц. Это довольно внушительная сумма для игрока, недавно присоединившегося к такому футбольному гранду. Российский вратарь Матвей Сафонов получает €250 тысяч, что является одним из самых низких окладов среди всех игроков "ПСЖ". Для сравнения, зарплата еще одного голкипера, Люка Шевалье, равняется €500 тысячам. Несмотря на сравнительно скромный доход, для Сафонова это серьезный шаг в его международной карьере, ведь он только недавно начал выступать за французскую команду.

Такая разница в зарплате внутри клуба обусловлена не только уровнем мастерства и опытом игроков, но и временем, проведенным в "Пари Сен-Жермен", а также успехами и вкладом каждого в успехи команды. Возможно, в ближайшие сезоны размер контрактов для некоторых футболистов будет пересмотрен в большую сторону, если они смогут доказать свою значимость на поле.