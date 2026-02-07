Хамес Родригес заключил соглашение с новым клубом

Дата публикации: 07-02-2026 18:38

Атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит свою профессиональную карьеру в МЛС - колумбийский футболист подписал контракт с американским клубом "Миннесота Юнайтед", об этом сообщает официальный сайт команды.

Родригес перешел в "Миннесоту" на правах свободного агента. По условиям соглашения, его контракт рассчитан до лета 2026 года, однако у клуба есть возможность продлить сотрудничество ещё до конца этого же года, если стороны будут довольны сотрудничеством.

До переезда в Соединённые Штаты Америки, Хамес выступал за мексиканский "Леон", куда перешёл в начале 2025 года. За мексиканскую команду полузащитник провел 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач, демонстрируя свою способность не только атаковать, но и отлично ассистировать партнерам по команде.

На протяжении своей богатой футбольной карьеры Хамес Родригес играл не только в латиноамериканских клубах, но и в ряде ведущих команд Европы, среди которых знаменитый мадридский "Реал". Также он защищал цвета английского "Эвертона", мюнхенской "Баварии" и португальского "Порту". Новое соглашение с "Миннесотой Юнайтед" открывает перед ним следующий этап карьеры в престижном американском чемпионате, где он сможет проявить свой опыт и мастерство.