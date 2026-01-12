Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за ухода ключевого телетранслятора на фоне бойкота Роналду

Дата публикации: 07-02-2026 18:39

FOX Sports стала первой крупной международной телекомпанией, прекратившей партнёрство с саудовской Про-Лигой на фоне продолжающегося скандала, связанного с Криштиану Роналду, об этом сообщает издание Speedline в соцсети Х.

Эксперты отмечают, что уход столь значимого вещателя способен нанести лиге тяжёлый урон. По имеющейся информации, из-за расторжения контрактов и пересмотра спонсорских соглашений убытки Про-Лиги уже достигли примерно 2,4 миллиарда долларов. Эти потери касаются не только медийных прав, но и коммерческих проектов, рассчитанных на мировой рынок.

Источники подчёркивают, что текущее развитие ситуации может стать переломным моментом в формировании международного имиджа саудовской футбольной лиги. Вокруг чемпионата продолжают разгораться страсти, а внимание мировой спортивной общественности остаётся прикованным к происходящему.

Также напомним, что на данный момент Криштиану Роналду отказался выходить на матчи «Аль-Насра» из-за своего недовольства недавними трансферами в чемпионате Саудовской Аравии. Болельщики и эксперты внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации.