Экс-голкипер «Милана» стал игроком «Бешикташа»

Дата публикации: 07-02-2026 18:40

Бывший вратарь «Милана» Девис Васкес продолжит спортивную карьеру в Турции. Как сообщает пресс-служба «Бешикташа» на официальном сайте клуба, колумбийский голкипер перейдёт в стамбульский клуб на правах аренды из итальянской «Ромы». Соглашение рассчитано до окончания сезона 2025/2026, а руководство турецкого клуба получило опцию полноценного выкупа игрока по завершении срока аренды. Васкес получил высокую оценку тренерского штаба «Бешикташа» за надёжность и потенциал, благодаря чему переговоры между клубами прошли быстро.

Напомним, летом текущего года 27-летний Девис Васкес стал игроком «Ромы», перейдя туда в статусе свободного агента после завершения контракта с «Миланом». За свою футбольную карьеру он ранее уже выступал в аренде за итальянские клубы «Эмполи» и «Асколи», а также защищал ворота английской команды «Шеффилд Уэнсдей». Однако в этом сезоне футболист ещё не провёл ни одного официального поединка за римскую команду. Переход в «Бешикташ» даст шанс Васкесу получить больше игровой практики, проявить свои лучшие качества и помочь новому клубу в борьбе за амбициозные цели.