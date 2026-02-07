«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на американского нападающего

Дата публикации: 07-02-2026 18:41

«Бавария» на данный момент занимает ведущие позиции в гонке за подписание 17-летнего флангового нападающего американского клуба «Шарлотт» Нимфаша Берчимаса, который ранее уже привлек внимание скаутов и проходил просмотр в английском «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно из сообщения журналиста Экрема Конура для издания Sports Boom.

Согласно имеющейся информации, манкунианцы проявляют повышенный интерес к молодому таланту и хотят опередить немецкий клуб в этом трансферном противостоянии. Переговоры между «Баварией» и представителями «Шарлотт» по поводу потенциального перехода вингера развиваются весьма перспективно, стороны оптимистично смотрят на ход переговорного процесса. Отмечается, что сам футболист 22 февраля отметит свое 18-летие, и, в случае успешного завершения сделки, сможет приступить к тренировкам в составе главной команды «Баварии» уже летом в период предсезонной подготовки.

Контракт Нимфаша Берчимаса с «Шарлотт» рассчитан до конца 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро, что делает футболиста весьма привлекательным активом для европейских грандов. Ожидается, что борьба за молодого таланта продолжится в ближайшие недели.