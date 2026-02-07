Антуан Семеньо поделился впечатлениями об атмосфере в «Манчестер Сити» после первого месяца в клубе

Дата публикации: 07-02-2026 18:42

Крайний нападающий "Манчестер Сити" Антуан Семеньо поделился своими впечатлениями о новом клубе спустя месяц после перехода из "Борнмута". По словам игрока, с первых дней в команде он почувствовал теплый и дружелюбный прием со стороны коллектива и штаба, что стало для него важным фактором адаптации. Семеньо подчеркнул, что атмосфера в "Сити" отличается исключительным единством и профессионализмом, благодаря чему каждый футболист ощущает поддержку и находится в комфортных условиях для личного и профессионального роста.

- Все очень дружелюбны. Здесь царит замечательная атмосфера. Мы ощущаем себя желанными гостями, чувствуем себя комфортно и можем просто быть самими собой. Это действительно атмосфера чемпионов, - отметил Семеньо.

По словам футболиста, играть рядом с лучшими игроками мира и работать под руководством одного из самых авторитетных тренеров дает ему уникальную возможность совершенствовать свои навыки и развиваться как спортсмену.

С момента перехода в "Манчестер Сити" Антуан Семеньо уже принял участие в шести матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Такой старт только добавляет уверенности нападающему и еще больше мотивирует его показывать высокий уровень игры в каждом поединке. Семеньо выражает благодарность клубу и болельщикам за поддержку, отмечая, что сделает всё возможное для достижения успехов с "Манчестер Сити".