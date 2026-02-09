Тренер «Реала» Арбелоа провёл параллели между Мбаппе и Криштиану Роналду

Дата публикации: 09-02-2026 12:45

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа после матча 23-го тура испанского чемпионата против "Валенсии", который завершился победой мадридцев со счетом 2-0, дал интересный комментарий относительно игры Килиана Мбаппе. Специалист сравнил французского нападающего с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду, который в свое время также был одним из ключевых игроков "Реала".

Арбелоа заявил: "Килиан просто не поддается описанию. Мы думали, что больше никогда не увидим футболиста такого уровня, каким был Криштиану, но Мбаппе уже сейчас демонстрирует то, что он идет по пути великого чемпиона и способен достичь подобных высот". Его слова приводит издание Footmercato.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 31 матч во всех соревнованиях, забил 38 голов и отметился пятью результативными передачами. С 2024 года француз защищает цвета "Реала", с которым у него заключен контракт до 2029 года. Еще в начале своего пребывания в клубе Мбаппе показывает выдающиеся результаты, оправдывая высокие ожидания болельщиков и специалистов. Многие эксперты предполагают, что француз вполне может повторить или даже превзойти многочисленные достижения Роналду, став настоящей легендой мадридского клуба.