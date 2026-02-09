Сафонов получил одну из лучших оценок от Sofascore в матче ПСЖ - Марсель

Дата публикации: 09-02-2026 12:47

Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил одну из самых высоких оценок среди всех участников матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026 против "Марселя", который завершился уверенной победой парижан со счетом 5:0. Как отмечает авторитетный статистический портал Sofascore, Сафонов был признан четвертым по эффективности среди игроков обеих команд.

Эксперты оценили действия россиянина на отметку 8.3 балла. Он совершил три результативных сейва и сумел сохранить ворота "ПСЖ" в неприкосновенности, не позволив сопернику забить ни одного гола. На третьей строчке рейтинга оказался полузащитник Ли Кан Ин, отличившийся забитым мячом и получивший оценку 8.4. Вторым стал защитник Нуну Мендеш, набравший 9.8 баллов. Лучшую оценку (10.0) получил нападающий парижан Усман Дембеле, оформивший дубль и отдавший голевую передачу, что позволило ему стать игроком встречи.

Отметим, что и по версии других ведущих статистических ресурсов, таких как Flashscore, выступление Матвея Сафонова получило одну из лучших оценок. В рейтинге этого портала он получил 7.6 баллов, что стало пятым результатом в команде после Дембеле (9.2), Мендеша (9.2), Ли Кан Ина (8.8) и полузащитника Сенни Маюлу (8.2).

По сведениям портала Whoscored, российский голкипер был отмечен оценкой 7.8. Лучше результат только у Дембеле (9.9), Мендеша (9.5) и Маюлу (7.9). В этом матче Сафонов вновь доказал свою надежность в воротах, внушительно проявив себя как один из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел уже семь игр, в которых пропустил пять мячей и трижды сохранил ворота "на ноль". Его уверенная игра и стабильные выступления продолжают приносить "ПСЖ" важные победы и укрепляют позиции парижского клуба в чемпионате Франции.