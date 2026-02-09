«Манчестер Сити» впервые за пять лет одолел «Ливерпуль» на выезде

Дата публикации: 09-02-2026 12:48

В рамках 25-го тура чемпионата Англии команда "Манчестер Сити" одержала важную победу над "Ливерпулем" на знаменитом стадионе "Энфилд". В напряжённой встрече, завершившейся со счётом 2:1, подопечные Хосепа Гвардиолы сумели прервать пятилетнюю безвыигрышную серию в матчах с "Ливерпулем" на чужом поле. Для "Сити" эта победа стала по-настоящему значимой - до этого момента последняя победа "горожан" на "Энфилде" датировалась 7 февраля 2021 года, когда в матче 23-го тура АПЛ команда Гвардиолы уверенно выиграла у хозяев со счётом 4:1. Тогда дубль оформил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, а ещё по одному мячу забили Рахим Стерлинг и Фил Фоден. В составе "Ливерпуля" отличился Мохамед Салах, реализовав пенальти.

С февральской встречи 2021 года "Ливерпуль" трижды праздновал победу над "Манчестер Сити" на домашнем стадионе, а ещё две игры завершились вничью. Теперь же "горожане" снова смогли навязать борьбу соперникам, продемонстрировав отличную игру на выезде и приблизившись к лидерам турнирной таблицы. Эта победа укрепляет позиции "Сити" в борьбе за титул и демонстрирует, что команда готова к серьёзным вызовам в нынешнем сезоне.