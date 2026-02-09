Салах не может отличиться за «Ливерпуль» в АПЛ с 1 ноября

Дата публикации: 09-02-2026 12:49

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением мерсисайдцев со счётом 1:2, и для хозяев поля этот результат оказался крайне неприятным. Египетский футболист, которому сейчас 33 года, снова не смог внести свой вклад в атакующие действия команды - Салах не отметился ни голом, ни результативной передачей.

Стоит отметить, что Салах не забивает за «Ливерпуль» в чемпионате Англии уже протяжении семи матчей подряд. В последний раз египтянин отличился в АПЛ 1 ноября, тогда его гол помог «красным» одержать победу над «Астон Виллой» со счётом 2:0.

Что касается статистики нападающего в текущем сезоне, то за 17 сыгранных матчей АПЛ на его счету четыре забитых мяча и пять результативных передач, что, конечно, немного ниже тех показателей, к которым привыкли болельщики Салаха. В Лиге чемпионов он провёл семь встреч, отличившись двумя голами и одной голевой передачей, продолжая оставаться важным игроком для своей команды как на внутренней арене, так и на европейской сцене.