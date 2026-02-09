«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тонали в качестве потенциальной замены Каземиро

Дата публикации: 09-02-2026 12:50

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и является одним из главных кандидатов на замену Каземиро, который, как ожидается, покинет клуб этим летом. Руководство «МЮ» рассматривает вариант с трансфером Тонали, чтобы укрепить центр поля и компенсировать возможную потерю опытного бразильца.

По информации издания The Telegraph, итальянский полузащитник находится в шорт-листе манкунианцев и считается приоритетной целью в летнее трансферное окно. Вместе с Тонали на радаре «Юнайтед» также находятся такие футболисты, как Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон, представляющий «Кристал Пэлас». Эти игроки могут стать важным усилением для команды в предстоящем сезоне.

Отмечается, что руководство «Ньюкасла» намерено получить за Тонали значительную компенсацию - сумма потенциального трансфера может достигать 100 миллионов фунтов. Такой высокий ценник объясняется важностью игрока для текущего клуба и его высоким потенциалом.

Напомним, Каземиро недавно официально объявил, что нынешний сезон станет для него последним в составе «Манчестер Юнайтед». Поэтому клуб уже активно подыскивает ему достойную замену среди известных и перспективных футболистов.