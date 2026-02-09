Отец Ламина Ямаля сравнил своего сына с Диего Марадоной

Дата публикации: 09-02-2026 13:03

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи поделился в социальных сетях постом о своем сыне, в котором сделал интересное сравнение. Он сопоставил Ламина с легендарным футболистом - экс-игроком "Барселоны" и сборной Аргентины Диего Марадоной. Поводом для столь высокого сравнения стал недавний матч 23-го тура Ла Лиги против «Мальорки», завершившийся со счетом 3:0, где Ямаль отличился забитым голом, вновь привлекая внимание футбольной общественности к своим успехам.

- Просто гордый отец, спасибо моим родным за всё, - написал Мунир Насрауи в своем аккаунте, выразив сильные эмоции и благодарность своей семье за поддержку.

Ламину Ямалю только 18 лет, но он уже с 2023 года выступает за основную команду «Барселоны». В нынешнем сезоне молодой вингер провел внушительные 30 матчей на клубном уровне, став автором 15 голов и 13 результативных передач, демонстрируя удивительную стабильность и зрелость на поле. По данным известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского таланта сейчас оценивается в 200 миллионов евро, что подчеркивает высокий уровень интереса со стороны европейских топ-клубов. Ямаль продолжает стремительно прогрессировать и уже входит в число самых ярких молодых звезд футбола.