Жоан Лапорта объяснил, почему «Барселона» отказалась от участия в Суперлиге: «Одни растраты»

Дата публикации: 09-02-2026 13:05

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, по какой причине каталонский клуб решил выйти из проекта футбольной Суперлиги. Напомним, что анонс создания нового европейского турнира состоялся в 2021 году, и «Барселона» тогда стала одним из двенадцати клубов-основателей Суперлиги. Однако, спустя время руководство клуба пересмотрело свою позицию касательно участия в этом проекте.

«Это был проект, который невозможно реализовать на практике - одни только расходы и никаких ощутимых преимуществ. Нам было некомфортно участвовать, особенно с учетом напряжённых отношений с нашим давним соперником - "Реалом". Мы приняли решение вернуться в состав европейского футбольного сообщества, чтобы продолжать развивать клуб в здоровом и честном соревновательном духе. Теперь мы официально заявили о выходе из Суперлиги, и восстановили хорошие отношения с ФИФА. Также наши связи с Чеферином улучшились, между нами нет конфликтов. Мы готовы интегрироваться во все спортивные организации ради устойчивого развития европейского футбола», - приводит слова Лапорты испанское издание AS.