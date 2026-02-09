19:04 ()
«Манчестер Юнайтед начал поиски нового главного тренера» - Гарри Невилл

Дата публикации: 09-02-2026 13:12

 

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал своё мнение относительно текущей ситуации вокруг назначения нового главного тренера клуба.

– Я напрямую обратился в клуб и спросил: какая у них сейчас официальная позиция по тренеру? Мне ответили, что процесс уже запущен - они действительно приступили к поиску нового главного тренера. Считаю, что это верное решение. Клуб должен заранее готовиться ко всем возможным вариантам развития событий, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Сейчас руководство уже начало разговаривать с разными кандидатами, проводить собеседования, изучать их достижения и опыт, а также строить представление о том, кто сможет занять это ключевое место на будущий сезон.

Однако было также подчеркнуто, что руководство не намерено поддаваться давлению и принимать скоропалительные решения. Они чётко заявили, что вне зависимости от результата — будь то победы, ничьи или поражения в ближайшие месяцы — окончательное решение по новому тренеру будет принято только в конце текущего сезона.

Что касается Майкла Кэррика, если к концу сезона он выразит желание официально представить свою кандидатуру, это будет интересно. Честно говоря, ещё пару недель назад я сомневался, захочет ли он идти дальше. Кэррик из числа тех, кто всегда ставит интересы клуба выше своих собственных амбиций - возможно, он не будет претендовать на пост. Но если он почувствует уверенность в себе, если поймёт, что смог выстроить отличные отношения со всеми игроками и членами штаба, вполне вероятно, что он захочет остаться.

В этом случае Кэррик будет участвовать в общем конкурсе вместе с такими специалистами, как Томас Тухель и другими кандидатами, которые могут стать доступны летом. На мой взгляд, это справедливый и правильно организованный процесс, когда каждый получает честный шанс проявить себя, – отметил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что Майкл Кэррик занял пост главного тренера, сменив Рубена Аморима. Пока «Манчестер Юнайтед» под его руководством одержал четыре победы в четырёх матчах, что внушает болельщикам определённые надежды на успешное завершение сезона и, возможно, на продолжение работы Кэррика во главе команды.

