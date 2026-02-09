19:04 ()
Тони Кроос прокомментировал скандал вокруг бойкота Роналду в Саудовской Аравии

Дата публикации: 09-02-2026 13:15

 

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился своим мнением о нашумевшей ситуации вокруг нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской профессиональной лиге.

«Саудовская лига - довольно интересное место, ведь до того, как туда пришел Криштиану, почти никто о ней не знал. Теперь же они почему-то не проявляют должного уважения к игроку, благодаря которому о лиге заговорили по всему миру. Честно говоря, если Криштиану завтра решит уйти, у лиги снова не останется ничего, что могло бы привлечь к ней столько внимания», - поделился Кроос своими мыслями в личном подкасте.

Напомним, что в последнее время в СМИ активно обсуждается конфликт между Криштиану Роналду и руководством инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который является владельцем сразу нескольких ведущих клубов страны - «Аль-Насра», «Аль-Иттихада», «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». По слухам, португальский нападающий выражает недовольство трансферной политикой своего клуба, особенно зимой, и требует усиления состава для борьбы за титулы. Ситуация продолжает развиваться, и поклонники внимательно следят за новостями и возможным будущим одного из самых известных футболистов современности.

