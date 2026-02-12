Томас Тухель продлил соглашение с национальной сборной Англии до 2028 года

Дата публикации: 12-02-2026 13:38

Немецкий тренер Томас Тухель продлил соглашение с национальной сборной Англии и продолжит работу на посту главного тренера команды до 2028 года. Руководство английской сборной подтвердило эту информацию и выразило уверенность, что опыт и стратегическое мышление Тухеля помогут команде продолжить развитие и достичь новых успехов на международной арене.

«Мы уверены в нашем выборе пути и рады объявить, что Томас Тухель останется у руля «трёх львов» ещё как минимум до 2028 года. Новый контракт официально подписан», - говорится в публикации пресс-службы сборной Англии в социальной сети X.

Томас Тухель возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года. Под его руководством команда уверенно заняла первое место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2026 года, не пропустив ни одного мяча в рамках квалификационных матчей. До своей работы с английской сборной 52-летний специалист руководил такими известными европейскими клубами, как «Челси», дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ», где проявил себя как один из ведущих тренеров современности. Впереди у Тухеля новые цели и большие задачи - продолжать укреплять позиции Англии и стремиться к победам на крупнейших международных турнирах.