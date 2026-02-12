«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны»

Дата публикации: 12-02-2026 13:39

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может продолжить свою профессиональную карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает издание Daily Mail, к опытному французскому футболисту проявляет интерес «Ливерпуль», который рассматривает варианты усиления своей оборонительной линии в летнее трансферное окно.

По данным источника, сумма возможного трансфера Жюля Кунде оценивается примерно в 80 миллионов евро. Это делает его одной из самых дорогих потенциальных покупок будущего межсезонья, учитывая огромное влияние, которое он оказывает на игру своей команды. Защитник выступает за «Барселону» с лета 2022 года - тогда он перешёл в каталонский клуб из «Севильи» и быстро стал одним из ключевых игроков. В текущем сезоне Кунде уже провёл за сине-гранатовых 35 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Известный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 65 миллионов евро, однако каталонцы готовы расстаться с ним только за более высокую сумму. Интерес к Кунде со стороны топ-клубов объясняется его универсальностью, скоростью и умением играть на разных позициях в защите. Не исключено, что уже этим летом Жюль поспорит за место в стартовом составе одного из грандов английского футбола.