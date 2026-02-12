Бекхэм прокомментировал слухи о возможном переходе Роналду в «Интер Майами»

Дата публикации: 12-02-2026 13:41

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал персону нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Бекхэм действительно рассматривает вариант пригласить Роналду в свой клуб из Майами, где уже выступает легендарный Лионель Месси. Такое возможное усиление состава вызвало широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, ведь партнерство двух великих футболистов в одной команде стало бы историческим для мирового футбола.

«Роналду в “Реале”? Это было потрясающе. В тех клубах, где он выступал, Криштиану всегда оставлял значимый след. Сначала это была сборная Португалии, затем “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус”, “Аль-Наср”. Куда бы он ни переходил, он неизменно становился лидером и вдохновлял команду на новые достижения. Если говорить о его карьере в целом, она просто феноменальна, - отметил Бекхэм в подкасте бывшего защитника “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанда. - Мне всегда было приятно наблюдать за успехами Криштиану, его профессионализм заслуживает огромного уважения». Таким образом, Дэвид высоко оценил отправленный вклад Роналду и не исключил возможность будущего сотрудничества.