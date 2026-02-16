Томас Франк претендует на пост главного тренера в одном из трёх клубов Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 16-02-2026 00:12

Бывший главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм» Томас Франк вскоре может получить новое предложение в Английской премьер-лиге. Сейчас три английских клуба — «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Фулхэм» — серьезно рассматривают кандидатуру 51-летнего датского специалиста на пост главного тренера. По информации издания TEAMtalk, представители этих команд уже подтвердили, что Франк входит в число основных претендентов на вакантную позицию летом этого года.

Руководство «Кристал Пэлас» осведомлено об уходе Оливера Гласнера после завершения текущего сезона, и клуб начинает поиски нового тренера. В «Борнмуте» и «Фулхэме» также готовятся к изменениям в тренерском штабе, так как контракты нынешних специалистов Андони Ираолы и Марку Силвы скоро заканчиваются. В этих клубах уже идет оценка возможного сотрудничества с Томасом Франком, работы которого высоко ценят потенциальные работодатели благодаря его профессиональному опыту и стратегии.

Напомним, 11 февраля «Тоттенхэм» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Томасом Франком. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в восьми матчах национального чемпионата подряд, что значительно осложнило положение клуба. На данный момент команда занимает 16-ю строчку в таблице АПЛ сезона 2025/2026, набрав 29 очков после 26 сыгранных туров. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» смог занять четвертое место в групповом этапе, собрав 17 очков в восьми поединках и обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.

Таким образом, ожидается, что бизнес и спорт-руководство заинтересованных клубов в скором времени официально объявят о назначении Томаса Франка на одну из ключевых тренерских должностей в Премьер-лиге. Его опыт и профессионализм могут помочь любому из этих клубов улучшить свои результаты и подняться в турнирной таблице. Следует отметить, что французский специалист славится своим умением выстраивать игру и мотивировать команду, что делает его привлекательным кандидатом для клубов, стремящихся к стабильным достижениям.