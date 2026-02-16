Эден Азар: в данный момент я больше похож на таксиста, чем на футболиста, и это нормально

Дата публикации: 16-02-2026 00:13

Бывший футболист «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар поделился размышлениями о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

По его словам, время пролетает невероятно быстро, особенно для футболистов. «Вчера мне казалось, что мне всего 19 лет, а сегодня уже 35. Важно наслаждаться каждым моментом жизни, не только на поле, но и за его пределами. Семья — это та опора, которая всегда поддерживает и помогает в трудные моменты».

Азара сейчас окружает спокойствие и простые радости жизни: «Моя нынешняя жизнь достаточно простая — я провожу много времени дома с женой, детьми и братьями. Когда выступаешь на высоком уровне, постоянно находишься в разъездах, а завершение карьеры дало мне возможность проводить больше времени с близкими без постоянного стресса. Сейчас я стал скорее таксистом для своих пятерых детей, чем футболистом, и я принимаю это с радостью», — приводит его слова The Guardian.

За время своей профессиональной деятельности Азар сыграл 623 матча на клубном уровне, забив 167 голов и отдав 153 результативные передачи, что свидетельствует о его высокой эффективности и значительном вкладе в игру своих команд.