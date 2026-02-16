Лионель Месси создал точную модель Кубка мира из конструктора Lego

Дата публикации: 16-02-2026 00:14

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился на своей странице в социальной сети фотографией копии Кубка мира, созданной из конструктора Lego.

Данная модель, выполненная специально к чемпионату мира по футболу 2026 года, состоит из 2842 деталей и сделана в масштабе 1:1, то есть её размер полностью совпадает с оригиналом - высота составляет 36 сантиметров. При этом вес у реплики и подлинника существенно различается: настоящий кубок весит более шести килограммов.

Особенностью этой копии является сюрприз, скрытый внутри. При открытии верхней части оказывается мини-фигурка футболиста, который держит в руках уменьшенную версию трофея — настоящий подарок для поклонников футбола и коллекционеров.

Чемпионат мира 2026 года будет проходить летом на территории трёх стран: Соединённых Штатов Америки, Канады и Мексики. На данный момент титул чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая выиграла в финале турнира 2022 года у сборной Франции. Основное время тогда закончилось ничьей 3:3, но в серии пенальти аргентинцы одержали победу со счётом 4:2.