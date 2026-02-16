«Челси» и «Ливерпуль» проявляют интерес к защитнику АПЛ с ценой €55 млн

Дата публикации: 16-02-2026 00:15

Футбольные клубы «Челси» и «Ливерпуль» проявляют серьёзный интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло, сообщает источник TEAMtalk.

Окружение спортсмена активно изучает различные варианты будущих трансферов, при этом именно «Челси» и «Ливерпуль» ведут самые интенсивные переговоры и прилагают максимум усилий для приобретения футболиста.

Заинтересованность «Челси» объясняется возможной продажей сразу трёх своих оборонцев в это летнее трансферное окно. Что касается «Ливерпуля», то в клубе существует неопределённость с контрактами защитников Ибраима Конате и Джозефа Гомеса, что заставляет руководство задумываться о пополнении оборонительной линии команды.

В текущем сезоне Мурилло сыграл в 25 матчах во всех турнирах, отличившись одним забитым голом. Его контракт с «Ноттингем Форест» рассчитан до июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость этого защитника составляет около 55 миллионов евро, что отражает высокий уровень его мастерства и потенциала.

Таким образом, обе команды рассматривают Мурилло как ключевого игрока, который сможет укрепить их оборону в ближайшем будущем. Переговоры продолжаются, и, возможно, в ближайшее время будет принято окончательное решение о трансфере этого талантливого защитника.