Доминик Собослаи прокомментировал сравнение с Стивеном Джеррардом

Дата публикации: 16-02-2026 00:15

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал сравнение себя с легендарным игроком мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.

«Я не считаю, что провожу сезон на уровне Стивена Джеррарда. Он был настоящей легендой клуба, а я стараюсь создавать свою собственную историю. В каждом матче выкладываюсь на полную и надеюсь, что мы сможем пройти весь сезон до конца», – приводит слова Собослаи журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Собослаи сыграл 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 85 миллионов евро.

Стивен Джеррард завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Английский футболист занимает третье место по числу матчей за «Ливерпуль» в истории клуба, выходя на поле 710 раз. За это время он забил 186 голов и отдал 156 ассистов, став одним из самых ярких игроков в истории команды.

