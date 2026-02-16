Феррейра, тренер «Палмейраса», отказался стать главным тренером «Тоттенхэм Хотспур»

Дата публикации: 16-02-2026 00:17

Клуб «Тоттенхэм Хотспур» рассматривал возможность назначения на пост главного тренера Абеля Феррейры, который в настоящее время руководит бразильским клубом «Палмейрас». Об этом сообщает источник ESPN.

После того как Томас Франк был уволен, лондонская команда временно назначила Игора Тудора главным тренером до конца текущего сезона. Однако до этого руководство «шпор» вели активные переговоры с Феррейрой, стремясь заключить с ним контракт и сделать его главным наставником команды. Несмотря на все усилия, португальский специалист отказался принять предложение.

Абель Феррейра считается самым успешным тренером в истории «Палмейраса», где он работает с 2020 года. За это время он дважды выводил клуб к победе в чемпионате Бразилии, а также добился успехов в национальных турнирах — выиграл Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, под его руководством команда два раза становилась обладателем Кубка Либертадорес, одного из самых престижных турниров в Южной Америке. Помимо этих трофеев, команда также завоевала ряд других наград, что сделало Феррейру одной из ключевых фигур в истории клуба.

Таким образом, несмотря на значительный интерес со стороны европейского футбола, Феррейра предпочел остаться в «Палмейрасе» и продолжить работу с бразильским коллективом. Это решение демонстрирует его приверженность клубу и желание дальше развивать команду на местном и международном уровне. В то же время для «Тоттенхэма» это отказ стало серьезным вызовом, и теперь клуб продолжит поиски подходящей кандидатуры для укрепления тренерского штаба.