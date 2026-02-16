«Атлетико» потерпел крупное поражение от «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 16-02-2026 00:18

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги встретились «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде, а главным судьёй встречи был назначен Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. В итоге хозяева поля одержали уверенную победу с счётом 3:0.

Открыл счёт полузащитник «Райо Вальекано» Фран Перес на 40-й минуте, а уже через пять минут Оскар Мартин удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте защитник Нобель Менди забил третий гол, установив окончательный результат матча. «Атлетико» не сумел ничего противопоставить активной игре соперника и покинул поле без забитых мячей.

После 24 сыгранных матчей в Ла Лиге мадридский «Атлетико» имеет в своём активе 45 очков, что позволяет клубу занимать третью строчку в турнирной таблице. «Райо Вальекано», проведя на один матч меньше, набрал 25 очков и расположился на 16-м месте в чемпионате, продолжая борьбу за сохранение места в элите испанского футбола.

В ближайшем туре, 21 февраля, «Атлетико» примет у себя дома «Эспаньол», в то время как «Райо Вальекано» отправится в гостевой поединок против «Бетиса». Оба матча обещают быть напряжёнными и важными для турнирного положения команд.