Эден Азар рассказал о главных различиях между АПЛ и Ла Лигой

Дата публикации: 16-02-2026 00:20

Бывший футболист команды «Челси» и национальной сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением о различиях между английской Премьер-лигой и испанской Ла Лигой, где он выступал за клуб «Реал Мадрид».

Азара отметил, что стили игры в этих двух чемпионатах заметно разнятся. В Премьер-лиге основной акцент делается на физическую подготовку и выносливость игрока, поскольку там нужно постоянно находиться в движении и играть с высокой интенсивностью на протяжении всей встречи. В то время как в испанской Примере главной составляющей выступает техническое мастерство и умение контролировать мяч.

«В Ла Лиге ты получаешь возможность управлять темпом и ходом матча, принимать решения и создавать моменты, опираясь на технику и тактику. В Премьер-лиге же такой подход практически невозможен - здесь игра ведётся на предельной скорости весь матч, и требуется постоянная физическая готовность», - цитирует слова Азара издание The Guardian.

За время своей профессиональной карьеры Эден Азар сыграл в 623 матчах на клубном уровне, забил 167 голов и сделал 153 результативные передачи, что свидетельствует о его высоком уровне игры и универсальности на поле.