Дата публикации: 16-02-2026 00:21

Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продление контракта с защитником Гарри Магуайром. Об этом сообщило издание The Sun.

По информации источника, футболисты красных дьяволов убеждены, что центральный защитник сборной Англии не должен покидать клуб бесплатно. Сейчас контракт Магуайра рассчитан до лета 2026 года, однако другие команды уже имеют право вступать с ним в переговоры.

Гарри Магуайр играет за "МЮ" с сезона 2018/2019. В текущем сезоне 32-летний защитник провёл в составе клуба 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Магуайра оценивается в 10 миллионов евро.

Отметим, что руководство "Манчестер Юнайтед" сейчас рассматривает возможность пересмотра условий контракта с футболистом, учитывая его вклад в команду и желание коллег сохранить стабильность оборонительной линии. Игроки клуба ценят профессионализм и опыт Гарри и уверены, что его уход будет серьёзной потерей для команды. В условиях нынешнего трансферного рынка полноценная замена Магуайру может создать дополнительные сложности для клуба.