«Валенсия» одержала победу над «Леванте» в поединке 24-го тура испанской Примеры

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги между командами «Леванте» и «Валенсия». Поединок проходил на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия, Испания. Главным арбитром встречи был назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс. В гости, несмотря на домашнее поле соперника, футболисты «Валенсии» одержали убедительную победу со счётом 2:0.

Открыть счёт в матче удалось нападающему «Валенсии» Ларджи Рамазани на 64-й минуте игры. Позже, на 85-й минуте, форвард Умар Садик закрепил преимущество гостей, забив второй гол и поставив финальную точку в этом поединке - 2:0. Стоит отметить, что хозяева поля завершали встречу в меньшинстве – защитник «Леванте» Кервин Арриага получил две жёлтые карточки и был удалён с поля на 90+5-й минуте.

После данной встречи «Валенсия» после 24 сыгранных матчей набрала 26 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» же, проведя 23 игры, имеет в активе всего 18 очков, что ставит команду на 19-е, предпоследнее место, в зоне вылета.

Таким образом, «Валенсия» не только одержала важную победу в дерби, но и сумела временно покинуть зону вылета, улучшив своё турнирное положение, в то время как «Леванте» продолжит борьбу за сохранение места в Ла Лиге.