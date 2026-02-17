«Рома» планирует приобрести Дониэлла Малена у «Астон Виллы»

Дата публикации: 17-02-2026 01:55

Футбольный клуб "Рома" начинает процедуру выкупа нападающего Дониэлла Малена у "Астон Виллы". Клуб намерен активировать опцию приобретения игрока на постоянной основе. В результате "Астон Вилла" получит €25 млн, к которым добавится уже выплаченные ранее €2 млн за период аренды. Эту информацию опубликовал известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно условиям, обязательная покупка Малена будет запущена при выполнении нескольких ключевых критериев. В частности, "Рома" должна квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы на следующий сезон, а сам Мален должен сыграть как минимум половину матчей команды до июня. Помимо этого, "Астон Вилла" будет иметь право на 10-процентный отчисления от возможной будущей перепродажи футболиста.

За время выступлений в "Роме" Дониэлл Мален уже провёл пять матчей, отличившись пятью забитыми голами, что демонстрирует его высокую результативность. В настоящее время "Рома" занимает четвёртую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 47 очков после 25 сыгранных туров, что повышает шансы клуба на участие в европейских турнирах и, как следствие, выполнение условий по выкупу игрока.