Моуринью прокомментировал расистский инцидент с Винисиусом в матче Лиги чемпионов против «Реала»

Главный тренер команды «Бенфика» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент, связанный с расистским скандалом во время матча с мадридским «Реалом» в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

«Что тут пожалеть? Я выслушал обе стороны конфликта. Винисиус утверждает одно, а Джанлука Престианни — совсем другое. Для меня очень важно оставаться объективным, поэтому я не собираюсь принимать чью-либо сторону. До того как произошел спорный эпизод, команда «Бенфика» показала активный и энергичный футбол с самого начала, а подопечные «Реала» проявили характер ближе к концу первого тайма», — приводит слова Моуринью издание Marca.

Отметим, что во втором тайме встреча была прервана после того, как бразильский форвард «сливочных» Винисиус Жуниор обвинил полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях — якобы тот назвал его «обезьяной». Футболисты, чтобы скрыться от камер и прессы, закрывали лица руками и элементами одежды, что значительно осложнило подтверждение версии Винисиуса и объективную расстановку фактов.

Скандал вызвал широкий резонанс в футбольном мире и положил начало расследованиям, как со стороны футбольных инстанций, так и правозащитных организаций. Вопрос о справедливом наказании и ответственности за подобные действия быстро стал одной из главных тем в спортивных СМИ.