Удаление Моуринью в матче ЛЧ с «Реалом»: тренер объяснил настоящую причину

Дата публикации: 18-02-2026 13:31

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал события, связанные с его удалением во время первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 против мадридского «Реала». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

«Я возмущался вовсе не из-за второй жёлтой карточки Винисиуса... Нет. Меня удалили с поля за то, что я просто сказал правду. Судья имел в распоряжении список игроков «Реала», которым нельзя было получать ещё одно предупреждение, чтобы избежать пропуска следующей игры. Я понимаю, кто именно оказался под риском из личного опыта. Правила всем известны. «Реал» одержал заслуженную победу. Меня не будет рядом с командой в следующем матче, я лишён права находиться в подтрибунном помещении и общаться с игроками, но мои ассистенты отлично справятся с задачей», — цитирует слова Моуринью испанское издание Marca.

Напомним, на 85-й минуте игры вингер «Реала» Винисиус нанес удар по ноге полузащитника «Бенфики» Ричарда Риоса. Главный арбитр матча Франсуа Летексье проигнорировал этот эпизод, хотя ранее у бразильца уже была жёлтая карточка за необычное празднование гола и спор с защитником соперника Джанлукой Престианни. Моуринью подошёл к ассистенту судьи и выразил своё недовольство, сопровождая слова активной мимикой и жестами. За это он получил первое предупреждение. После этого разговора с главным арбитром Летексье быстро показал тренеру вторую жёлтую карточку, что привело к удалению Моуринью с поля.

Таким образом, несмотря на удаление наставника, «Бенфика» не смогла переломить ход встречи и победа осталась за «Реалом». Теперь команде Моуринью предстоит бороться в ответном матче без своего главного тренера, что создаёт дополнительное испытание для португальского коллектива. Впрочем, по словам самого Моуринью, его помощники готовы взять на себя всю ответственность и достойно представлять тренерский штаб в его отсутствие.