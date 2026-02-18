Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал голы в ворота Сафонова и уверенную победу над «Монако»

Дата публикации: 18-02-2026 13:32

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями от драматичной победы своей команды в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Монако». Парижане выиграли со счётом 3:2, несмотря на то, что в начале встречи выявили серьёзное отставание – 0:2. Энрике также отметил голы, пропущенные вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым уже в первом тайме игры.

«Это была по-настоящему особенная игра. С самого первого момента «Монако» создавал опасные моменты – уже их первая атака завершилась взятием наших ворот. Затем соперник снова нашёл способы преодолеть нашу оборону и забил второй гол. Подобные события могли серьёзно пошатнуть моральный дух команды, как на индивидуальном уровне, так и в дружном командном духе. Тем не менее, мы сумели сохранить концентрацию и не потеряли веру в свои силы. Настроение коллектива оставалось на высоте, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться», – подчеркнул Луис Энрике в интервью RMC Sport.

Следующий, ответный поединок между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт 25 февраля в Париже. В этом матче команде Энрике предстоит подтвердить своё преимущество и выйти в следующий раунд турнира.